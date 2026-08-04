Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla 'Yenilikçi Öğretmenler Konferansı ve Kristal Meşale Ödül Programı'nı hayata geçiriyor. Programa başvurular 10 Ağustos-16 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim paydaşları arasında deneyim paylaşımını artırmak, eğitimde yenilikçilik ve dijital dönüşüm kültürünü güçlendirmek amacıyla 'Yenilikçi Öğretmenler Konferansı ve Kristal Meşale Ödül Programı'nı başlatacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre program, eğitimde fark oluşturan uygulamaların ulusal düzeyde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve iyi örneklerin paylaşılmasına katkı sağlayacak.

Programa başvurular 10 Ağustos-16 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Konferans ve ödül programı ise 27-28 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın programına ilişkin başvuru şartları ve detaylı bilgilere yenilikciogretmenler.eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.