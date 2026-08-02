İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Meydanı'na kurulan Üniversite Tercih Dayanışma ve Rehberlik Merkezi'ni ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un meydanlarında kurulan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, her yıl olduğu gibi 2026 tercih döneminde de gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. 39 ilçede kurulan merkezlerde toplam 210 PDR uzmanı gençlerin meslek seçimlerinde önemli rol oynayacak üniversite seçiminde rol gösteriyor. Bu kapsamda verilen hizmeti yerinde inceleyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Kent Meydanı'nda gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Aslan, daha sonra değerlendirmelerde bulundu.

Gençler ve aileleriyle sohbet eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 'Hiçbir genç yurt dışına gitmeyi tercih etmesin. Bize güvensin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bu arada İstanbul'a yerleşecek üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. Sosyal incelemesi uygun olan kardeşlerimiz mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal desteklerinden yararlanmak için müracaat etsinler, başvuruda bulunsunlar. Kıyafet desteğinden ulaşım desteğine, barınma desteğinden burs desteğine kadar çeşitli desteklerimiz var. Çocuk etkinlik merkezlerinden üniversiteyi bitirene kadar, doktora yapana kadar herkes İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden yararlansın. Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Biz varsak bu ülkede kimse yalnız değildir. Umutsuzluk yok. Yarın çok umutlu' dedi.

,Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek. İBB'nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engel veya hastalık sebebiyle merkezlere gelemeyenlerin evlerinde ya da tedavi gördükleri hastanelerde bu hizmeti verecek. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan 'İBB Tercih Robotu' sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM'nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.