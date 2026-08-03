Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih döneminde öğrenciler ve velilere rehberlik etmek amacıyla ilk kez kullanıma sunulan 'Rota Maarif' dijital platformu, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Platform, okul seçimini daha bilinçli yapabilmek için öğrenci ve velilere kapsamlı bilgi sundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde öğrenciler ve veliler tarafından kullanılan 'Rota Maarif' dijital platformunun yoğun ilgi gördüğünü açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen platform, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 3,2 milyon ziyaret aldı.

Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm vatandaşların kullanımına açık olan 'Rota Maarif' üzerinden okullar hakkında detaylı bilgilere ulaşılabildi. Kullanıcılar; il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânlar, kontenjan durumu ve diğer özelliklere göre okulları inceleyebildi. Platform, öğrencilerin tercih döneminde okullar hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesine ve tercihlerini daha bilinçli şekilde yapmasına katkı sağlamayı hedefliyor.