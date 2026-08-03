Trakya Üniversitesi, eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semiha Öztuna önderliğinde, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) iş birliğiyle kurulan ISKAV Ali Metin Duruk Test, Ayar ve Dengeleme Laboratuvarı hizmete açıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye'de bu kapsamda kurulan ilk TAD laboratuvarı olma özelliğini taşıyan merkez, üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olan laboratuvar, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli makine mühendislerinin yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Makine Mühendisliği Bölümünde yürütülen İklimlendirmede Test, Ayar ve Dengeleme dersi kapsamında kullanılacak laboratuvar sayesinde öğrenciler; ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ilişkin teorik bilgilerini gerçek sistemler üzerinde uygulama imkânı bulmaktadır.

Klima santrali, havalandırma hava hattı ve hidronik su tesisatını kapsayan modern HVAC altyapısına sahip laboratuvar, tam otomasyon sistemiyle donatılmıştır.

Bu sayede öğrenciler, hava ve su tarafı test, ayar ve dengeleme uygulamalarını uluslararası standartlara uygun yöntemlerle gerçekleştirirken bina otomasyon sistemlerini de uygulamalı olarak deneyimlemektedir.

Lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü araştırmalar, akademik projeler ve sektör iş birliklerine de hizmet verecek şekilde planlanan laboratuvarın; uygulamalı eğitimi güçlendirmesi, bilimsel çalışmalara katkı sunması ve üniversite-sanayi iş birliğini daha da geliştirmesi hedeflenmektedir.

ISKAV'ın eğitim ve teknik desteğiyle kurulan laboratuvarın, HVAC alanında uygulamalı mühendislik eğitimine önemli katkılar sunması ve gelecekte farklı üniversiteler, kamu kurumları ile özel sektör paydaşlarıyla yürütülecek eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapması amaçlanmaktadır.

Trakya Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi güçlü uygulama altyapılarıyla geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Eğitim, araştırma ve sektör iş birliklerini merkeze alan yatırımlarımızla modern mühendislik eğitimini güçlendiriyor, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendislerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Bölgesinin ve Balkanların öncü yükseköğretim kurumlarından biri olarak eğitim altyapımızı sürekli geliştirmeyi sürdürüyoruz.