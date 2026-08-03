İstanbul Bilgi Üniversitesi, 30. kuruluş yılı kapsamında 2026-2027 Akademik Yılı'nda üniversiteye başlayacak öğrencilere yönelik hayata geçirdiği 'BİLGİ 30. Yıl Bursu' ile burs ve indirim olanaklarını genişletiyor. BİLGİ lisans programlarını ilk 3 tercihinde göstererek bu programlardan birine yerleşip kayıt hakkı kazanan öğrenciler, alabileceği burslara ek yüzde 20 burs imkanından yararlanabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - 30. kuruluş yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılı'nda üniversiteye başlayacak öğrenciler için 'BİLGİ 30. Yıl Bursu'nu hayata geçirdi. BİLGİ lisans programlarını ilk 3 tercihinde göstererek bu programlardan birine yerleşip kayıt hakkı kazanan öğrenciler, eğitim ücretinde alabilecekleri ÖSYM, Başarı Destek bursları ile lise ve kurum indirimlerine ek olarak yüzde 20 indirim olanağından yararlanabiliyor.

Ayrıca 2026-2027 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde yatay geçiş yoluyla üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler de bu burs olanağından faydalanabilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ÖSYM burslarına ek olarak aday öğrencilere yararlanabilecekleri geniş bir yelpazede burs imkânı sunuyor. 2026 YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre belirli lisans programlarına ilk 5 tercihinde yerleşen ve ilgili programın puan türünde ilan edilen başarı sıralaması koşullarını sağlayan öğrenciler, yüzde 15 oranındaki Başarı Destek Bursu'ndan yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Müzik, Sahne Sanatları ile Tekstil ve Moda Tasarımı programlarında eğitim almak isteyen öğrenciler, 'BİLGİ Yeteneğini Destekliyor' bursu kapsamında ÖSYM bursuna ek olarak yüzde 40 oranında burs imkânından faydalanabiliyor.

Uluslararası Bakalorya (IB) ve Lise İndirimleri, ebeveynlerinden birisi öğretmen olan öğrencilere sunulan Öğretmen İndirimi, BİLGİ mezunu veya öğrencisi kardeşi olan adaylara sağlanan Kardeş İndirimi ise diğer yararlanılabilecek burs ve indirim olanakları arasında.