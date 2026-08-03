Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in engelsiz ve erişilebilir bir kent hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Türk İşaret Dili eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, toplumun farklı kesimleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve işitme engelli bireylerin iletişimde karşılaştıkları engeller konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Maltepe Belediyesi ile Maltepe İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türk İşaret Dili eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk İşaret Dili eğitimlerinde kursiyerler, işaret dilinin temel kurallarını ve günlük yaşamda kullanılan ifadeleri öğrenerek programı başarıyla tamamladı.

İŞARET DİLİYLE İSTİKLÂL MARŞI VE 'HAYAT BAYRAM OLSA'

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreni, kursiyerlerin hazırladığı özel gösterilerle renklendi. İşaret diliyle sahnelenen İstiklal Marşı ve ardından seslendirilen 'Hayat Bayram Olsa' performansı salonda duygu dolu anlar yaşattı. Törende konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülay Kılıç, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in selamlarını ileterek kursiyerleri gösterdikleri emek ve başarıdan dolayı kutladı. Kılıç, işaret dilinin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı ve eşit erişimi güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Programda, işitme engelli bireylerin eğitimden sağlığa, kamu hizmetlerinden sosyal yaşama kadar birçok alanda etkili iletişime ihtiyaç duyduğu belirtilirken, işaret dili bilen birey sayısının artmasının toplumsal dayanışmaya önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.