Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kırtasiye Desteği'ne başvurular başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri'nden YKS Hazırlık Kursları ve üniversite tercih desteğine kadar eğitimin her kademesinde öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek 'Kırtasiye Desteği' için başvurular başladı. Başvurular www.bursa.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 AĞUSTOS

Kırtasiye desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrencisi bulunan veliler, kendi kimlik bilgileriyle 3-16 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Okul öncesi, anaokulu ya da açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lise öğrencisi için kayıt yapanların başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerine daha kolay ulaşabilmeleri ve ailelerin eğitim harcamalarına katkıda bulunmak amacıyla kırtasiye desteğini sürdürdüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Eğitime yapılan her yatırım, Bursa'nın ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum' dedi.