Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında Kütüphane Protokolü imzalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nı hatırlatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Bakan Tekin, eğitimdeki sorumlulukların büyük olduğunu vurgulayarak, başarı için toplumsal seferberlik ruhunun önemine dikkat çekti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde kalıcı başarının tüm paydaşların ortak çabasıyla mümkün olacağını belirterek, 'Öğretmenlerimizden ailelere, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere kadar herkesin bu sürece katkı sunması gerekiyor.' dedi.

Bakan Tekin, okullarda kütüphanelerin niteliğini artırmak istediklerini belirten Tekin, çocukların okuma kültürü edinmesi ve kendini ifade becerisini geliştirmesi için uygun içerikli kitaplara yer vereceklerini söyledi.

Törende konuşan TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ise, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında İstanbul genelinde 49 okulda modern kütüphaneler kurmayı hedeflediklerini açıklayarak, 'Bir eğitim projesi, bir çocuğun hayatına ömürlük dokunuş yapabiliyor. Bu nedenle bu çalışmayı en kalıcı sosyal yatırım olarak görüyoruz.' dedi.

Törende imzalanan protokolün ardından Bakan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.