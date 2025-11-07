Nilüfer Belediyesi, okul öncesi eğitime katkı sunacak Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni törenle hizmete açtı. Açılışa siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin katıldı.

Hayırsever iş insanı Emir Murat Özdilek törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilir enerji ve eğitim alanındaki yatırımlarına değinerek, '1996'dan bu yana ülkemizin eğitimine katkı sunuyoruz. Bugün de oğlum Kerem'in adını taşıyan bu kreşi Nilüfer'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Özdilek, bugüne kadar 10 okulda yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve Özdilek Vakfı aracılığıyla yılda 20 milyon TL bütçeyle her yıl 500 öğrenciye burs imkânı sağlandığını belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise kreşin çocuk eğitimi ve kadın istihdamı açısından önemine dikkat çekti.

5 yıllık yola çıkarken '5 mahallede 5 kreş' dediklerini anımsatan Başkan Özdemir, 'Projelerimiz böyleydi ama ihtiyacın şiddetini görünce, beş yılda 20 kreş gibi bir hedef koyduk. Bu kreşimizde dördüncüsünü bugün açtık. Daha önce yapılmış olan Burak Bey ve Ferhat Bakgör kreşlerimizde 316 çocuğumuz okuyordu. Çamlıca kreşimizle birlikte bu kreşle 112 çocuğumuz daha eğitim almaya başladı. Umuyorum ki, bundan sonraki kreşlerimizi biraz daha büyüterek 12 sınıflık çalışmaları hedefleyeceğiz. Daha büyüterek daha fazla öğrenci ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Böylece toplam 428 öğrenci bizim kreşlerimizde eğitim görmekte. İngilizce, müzik, spor, dans ve görsel sanatlar gibi alanlarda çağdaş ve çok yönlü bir eğitim alacaklar' diye konuştu.

Her açılan kreşin kadınların özgürce çalışma hayatına katılmasının anahtarı olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi ile toplamda 428 çocuğun çağdaş eğitim alacağını söyledi. Başkan Özdemir ayrıca, vardiyalı çalışan ebeveynler için Bursa'da ve Türkiye'de bir ilk olacak gece kreşi uygulamasının da yakın zamanda devreye alınacağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi olarak kreş projelerinin Dumlupınar ve Balkan mahallelerinde de sürdüğüne dikkati çeken Başkan Şadi Özdemir, belediye olarak tüm mahallelerde çocukların güvenli ve nitelikli eğitim alabileceği ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Özdemir, projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, Nilüfer'i çocukların gülüşleriyle büyüyen bir şehir haline getirmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.