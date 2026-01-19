Kütahya Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında Acil Durum Kurtarma ve Koruma Ekipleri için kapsamlı eğitim programları düzenledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, vatandaşların ve çalışanların güvenliğini öncelikli tutarak afetlere yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programı, belediye bünyesindeki Acil Durum Kurtarma ve Koruma Ekipleri'ne yönelik gerçekleştirildi.

Eğitimlerde ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına odaklanıldı. Katılımcılara afet ve acil durum anlarında doğru müdahale yöntemleri, can ve mal güvenliğinin korunması, tahliye süreçleri ile ekiplerin görev ve sorumlulukları detaylı şekilde aktarıldı. Programda, afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve koordinasyon içinde hareket edebilen ekiplerin önemine vurgu yapıldı.

Kütahya Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle personelin acil durumlara karşı donanımını güçlendirmeye ve toplum güvenliğini artırmaya devam edecek.