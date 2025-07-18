Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı temel eğitim okullarında yürütülen kulüp faaliyetleri, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kulüp faaliyetlerinin yapıldığı okul sayısı 2 bin 97’den 3 bin 91’e yükseldi. Kulüp faaliyetleri yürüten okulların sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin çok yönlü gelişimini teşvik eden kulüp faaliyetlerini yaygınlaştırıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2 bin 97 okulda gerçekleştirilen kulüp çalışmaları, 2024-2025 döneminde 3 bin 91 okula ulaştı. Kulüplere katılan öğrenci, şube ve okul sayısında da önemli bir artış kaydedildi.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI

81 ildeki temel eğitim okullarında yürütülen kulüpler, öğrencilerin okula aidiyetini güçlendirirken, bireysel yetenek ve ilgi alanlarına göre gelişimlerine katkı sağlıyor. Kulüp faaliyetleri, çocukların özgüven kazanmasına, sorumluluk almasına, takım ruhunu öğrenmesine ve üretken bireyler olarak yetişmesine olanak tanıyor.

ZENGİN KULÜP ÇEŞİTLİLİĞİ

Okullarda sunulan kulüpler arasında Akademik Eğitim, Güzel Sanatlar, Yabancı Dil, Zekâ Oyunları, Robotik Kodlama, Drama, Değerler Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Geleneksel Çocuk Oyunları, Halk Oyunları, Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları gibi geniş bir yelpaze yer alıyor. Bu çeşitlilik, her öğrencinin ilgi alanına uygun bir kulübe katılmasını sağlıyor.

MEB, kulüp faaliyetlerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak, önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları daha da yaygınlaştırmayı planlıyor.

Bakanlık, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu faaliyetleri güçlendirmeye kararlı.