Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin açıklamasına göre, oturuma katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgelerine 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

ÖSYM, 6 Eylül'de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını da hatırlattı.

Sınav günü mağduriyet yaşanmaması için adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve belirtilen saatten önce sınav yerlerinde olmaları gerekiyor. ÖSYM, duyuruyu adaylar ve kamuoyuna saygıyla bildirdi.