Bunlar da ilginizi çekebilir

Kurs tarihleri ve kayıt bilgilerine izbbmeslekfabrikasi adlı Instagram hesabından ulaşılabiliyor.

Farklı alanlarda düzenlenecek çok sayıda mesleki ve teknik kurs, İzmirlileri bekliyor.

Meslek Fabrikası modeliyle ekonomik kalkınmaya, istihdamın artırılmasına ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında farklı kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemini başlatıyor.

İZMİR (İGFA) - Mesleki ve teknik eğitimlerden dijital tasarıma, yabancı dilden gastronomiye kadar çok sayıda alanda düzenlenecek kurslarla İzmirlilere yeni beceriler kazandırılması ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.