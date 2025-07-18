Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla lise mezunlarına yönelik ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Öğrencilerin sınav sürecine daha bilinçli ve sistemli bir şekilde hazırlanmasını amaçlayan kurslarda; izleme ve değerlendirme sınavları, etkin rehberlik hizmetleri ve ücretsiz kaynak kitap desteği gibi birçok olanak sunuluyor. Kurslar, sadece akademik başarıyı değil aynı zamanda öğrencilerin motivasyonlarını ve yönelimlerini de geliştirmeye odaklanıyor.

BÜYÜKŞEHİR, GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurslarına katılım, Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ücretsiz olarak veriliyor. Sınavla ilgili tüm süreçlerde gençlerin yanında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha iyi bir gelecek inşa edebilmeleri adına eğitime olan desteklerini artırarak devam ettiriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına başvuru yapmak isteyen adaylar belirtilen tarihler arasında;

Kernek Külliyesi Battalgazi Halk Eğitim DYK Bürosu Fırat Mahallesi İpek Cad. No:88 ve Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Binası Çukurdere Mah. İnönü Cad. No:183 eğitim merkezlerine hafta içi mesai saatleri içerisinde şahsen başvuruda bulunabilecek. Ayrıca adaylar, Malatya Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.