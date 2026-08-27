Osmangazi Belediyesi, AIESEC iş birliğiyle farklı ülkelerden Bursa'ya gelen üniversite öğrencilerini vatandaşlarla buluşturuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce Konuşma Kulübü'nde çocuklar, gençler ve yetişkinler yabancı dil pratiği yaparken farklı kültürleri de yakından tanıma fırsatı buluyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, yabancı dil öğrenimini günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve konuşma becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla İngilizce Konuşma Kulübü programını hayata geçirdi.

AIESEC iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Ukrayna, Cezayir ve Tunus'tan Bursa'ya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, kursiyerlerle bir araya gelerek konuşma ve etkileşim odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Programla yabancı dilin günlük hayatta daha etkin kullanılması, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve kültürlerarası etkileşimin artırılması hedeflendi.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerden farklı yaş grupları yararlandı. 8-12 yaş grubu çocuklar, 13-17 yaş aralığındaki gençler ve 18 yaş üzerindeki yetişkinler için ayrı gruplar oluşturuldu. Dersler, yaş ve seviyelere uygun içeriklerle gerçekleştirildi.

İNGİLİZCEYİ OYUN VE AKTİVİTELERLE ÖĞRENDİLER

Çocuklara yönelik derslerde yabancı dil pratiğini eğlenceli hale getiren yöntemler tercih edildi. Oyunlar, şarkılar, sosyal aktiviteler ve karşılıklı konuşmalarla desteklenen eğitimler sayesinde çocukların İngilizceyi günlük yaşamda kullanabilecekleri bir iletişim aracı olarak deneyimlemeleri sağlandı. Genç ve yetişkin gruplarında ise günlük hayatta kullanılabilecek ifadeler ve karşılıklı konuşma çalışmaları ön plana çıktı. Kursiyerler, gönüllü üniversite öğrencileriyle birebir iletişim kurarak öğrendiklerini pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

KATILIMCILARDAN PROGRAMA YOĞUN İLGİ

İngilizce Konuşma Kulübü'ne katılan kursiyerler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yabancı öğrencilerle doğrudan iletişim kurmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirten kursiyerler, eğlenceli ve etkileşimli derslerin öğrenme sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.