Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle ilkokula başlayacak öğrencilere yönelik başlattığı kırtasiye ve çanta desteğinde dağıtımlara başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin okula başlangıç heyecanına ortak olmak amacıyla hayata geçirdiği kırtasiye ve çanta desteğinde dağıtımlara başladı.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında; ilkokula adım atan minikler için özel olarak hazırlanan setlerde çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş ve güzel yazı defteri yer alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı destekle hem öğrencilerin okul heyecanını paylaşmayı hem de ailelerin omuzlarındaki kırtasiye masraflarını hafifletmeyi hedefliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından başvurusu kabul edilen ailelere bilgilendirme yapılırken, dağıtımlar belirlenen plan ve takvim doğrultusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sürdürülüyor.