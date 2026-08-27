İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2026-2027 akademik yılında barınma hizmeti vereceği yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvuru süresi tamamlandı. Bu yıl 16 yurtta üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak olan İBB Öğrenci Yurtları'nın başvuru sonuçları 4 Eylül'den itibaren yurt.ibb.istanbul adresinden açıklanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin barınma hizmeti vereceği yükseköğrenim öğrenci yurtlarının 2026 - 2027 akademik yılı başvuru süreci, 18 Ağustos'ta başlayarak 25 Ağustos'ta tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'daki üniversitelere yerleşme hakkı kazanan gençler, 11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren İBB Yurtları'na bu dönem de yoğun ilgi gösterdi.

T.C. vatandaşı olan ve İstanbul'da örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmayan, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edildi.

ÖN KAYITLAR 4 - 6 EYLÜL, KESİN KAYITLAR 16 - 19 EYLÜL ARASINDA

Başvuru ekranlarının kapanmasıyla birlikte değerlendirme süreci de başladı. Başvuru sırasında iletilen bilgilerin ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresinden 4 - 6 Eylül tarihleri arasında ön kayıtlarını yapabilecekler.

Öğrenciler web sitesinde belirtilen evraklarla birlikte 16 - 19 Eylül tarihleri arasında barınma hakkı kazandıkları yurtlara gelerek kesin kayıtlarını yapabilecekler ve yurtlarında kalmaya başlayabilecekler.

Asil listeden barınma hakkı kazandıkları halde kesin kayda gelmeyen öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler davet edilecek.