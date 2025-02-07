Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" kapsamında Kayseri'de düzenlenen "Sektörel İş Birliği Toplantısı"na katıldı.KAYSERİ (İGFA) - MEB Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında düzenlenen toplantıda, 50 yıl önce bilgiye erişimin okullarda mümkün olduğunu ama bugünkü dünyada bilgiye farklı alanlardan erişilebildiğini anlattı.

Mesleki eğitim konusunda birçok ilde paydaşlarla bir araya geldiklerini ve bir politika belgesi ortaya koyduklarını belirten Macit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu belgenin yayımlandığını anımsattı.

Tespitleri çözümlerle buluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Macit, Strateji Bütçe Başkanlığı'nın makine ekipmanı için önemli bütçe ayırdığını belirtti.

SEUP kapsamında 60 milyon avronun üzerinde bir bütçe olduğunu ancak bunu değerlendirirken sanayinin dinamikleriyle, sektörün ihtiyaçları ile doğru makine ekipmanlarla, doğru hamiliklerle buluşmalarını istediklerini kaydeden Macit, "Sektörün dinamiklerini en iyi sizler biliyorsunuz, sizlerin süreçlerde de yer almasını talep ediyoruz. Biz en iyi okulları yaparız, en iyi makine ekipmanlarla donatırız. Devletimiz güçlü... Eğitim, bütçede 22 yıldır birinci sırada geliyor, müthiş adımlar attık. 650 binden fazla akıllı tahtamız var, her sınıfta internetimiz, akıllı tahtamız var" diye konuştu.