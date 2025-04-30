Millî Eğitim Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde, Ankara'da "Asım'ın Nesli Film Festivali" düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festival, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Dijital Dünyada Din ve Ahlak" temasıyla yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Bakanlık olarak öğrencileri hem akademik olarak hem de sanat, spor ve kültür alanlarında yetiştirmek istediklerini belirtti. İşleyen, "Bu program, bunun bir göstergesi... Pek çok alanda olduğu gibi TÜBİTAK, TEKNOFEST, müzik ve sporda gençlerimizi sinema ve tiyatro alanlarında da görmek istiyoruz. Kültürünü özümsemiş, değerlerine sahip çıkan genç sanatçılarımızın yetişmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Festivalin açılış paneli, Doç. Dr. İbarahim Sarıtaş moderatörlüğünde TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, oyuncu Ahmet Yenilmez ve oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun deneyimlerini gençlerle paylaştığı oturum ile gerçekleşti.

Festivalde, filmlerin kısa gösteriminin ardından yönetmenlerle söyleşiler düzenlendi ve yarışmada dereceye giren öğretmenlerle öğrencilere hediyeleri takdim edildi.