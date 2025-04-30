Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 bin dekar bahçenin destekleneceği proje kapsamında meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan 1.785 üreticiye yüzde 50 hibeli gübre desteği veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hem tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak hem üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla hayata geçirdiği projeler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda 1.785 üreticiye yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği kapsamında sunulan ürünler teslim edilmeye başlandı. Gübrelerin ilk dağıtımı Kartepe Eşme’de yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN CAN SUYU DESTEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, üreticilerin gelir düzeylerini artırmayı ve tarımsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirerek, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi, yem bitkisi tohumu, topraksız tarım, ekipman temini ve modern sera kurulumu gibi onlarca can suyu desteklerle üreticilerin yanında olan Büyükşehir bu kez de meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi son olarak hayvan yetiştiricilerine yem bitkisi tohumu ve gübre desteğinin ardından, şimdi de meyve ve sebze yetiştiricilerine gübre veriyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda Trabzon hurması, ceviz, erik, elma, ayva, armut, çilek, kivi, üzüm gibi meyve yetiştiricileri ile açıkta ve örtülü alanda sebze yetiştiriciliği yapan üreticilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği sağlıyor. Büyükşehir’in tarıma verdiği bu destek, yerel üreticilerin mali yükünü hafifletmeye ve verimli tarımsal üretimin artmasına büyük katkı sağlayacak.

1.785 ÜRETİCİYE 500 TON GÜBRE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.400 meyve üreticisine 415 ton (8.300 paket), 365 sebze üreticisine 85 ton (1.680 paket) gübre desteği sağlandı. Toplamda 1.785 çiftçiye sağlanan 500 ton gübre birlikte Kocaeli’nde 5.000 dekar meyve ve sebze bahçesi desteklenmiş oldu.

Meyve ve sebze üreticilerine gübreleri Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi’nde verildi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, ilçelerin ziraat odası başkanları, tarımsal faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen dağıtım programında gübreler, 2025 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle müracaat ederek ürünlerin yüzde 50 bedelini yatıran bölgedeki üreticilere dağıtıldı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ve bereketli olsun temennilerini ileterek, her zaman çiftçinin ve üreticilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Gübrelerin dağıtımları İzmit 499 ve Akmeşe, Gebze Mollafenari, Derince İshakçılar, Körfez Sevindikli, Kartepe Eşme ve Karamürsel merkez tarım kredi kooperatiflerinde, Kandıra ilçesinde ise Büyükşehir’in Park ve Bahçeler Şenliği’nde 2 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

ÜRETİCİLER ÇOK MEMNUN

Gübre desteğinden yararlanan üreticiler, memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor. Kartepe Eşme’de meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilik yapan Cem Çelik, daha önce babasının bu işi yaptığını şimdi kendisinin devraldığını belirterek, “Yaklaşık 30-35 dönüm arazimizde erik, ayva, armut meyve ağaçlarımız var. Gübre desteğini sağolsun başkanımız sürekli veriyor, kullanıyoruz. Bahçelerimiz için ayrıca daha önceden ekipman ve mazot desteği de aldık. Bu destekler bizim için iyi oluyor, masraflarımızı azaltıyor. Çiftçinin her zaman yanında olduğu için Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.