Millî Eğitim Bakanlığı, Haziran 2023-Haziran 2024 tarihleri arasında Öğretmenler Odası Buluşmaları'ndan sınıf tekrarının yeniden uygulanması ve devamsızlık affının kaldırılmasına, açık liselere geçişin zorlaştırılmasından müfredat değişikliği gibi hayata geçirilen pek çok yeni düzenlemeyi bülten hâline getirerek yayımladı.ANKARA (İGFA) - MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm birimlerce 2023-Haziran 2024 tarihleri hayata geçirilen projelerin yer aldığı Yıllık Bülten hazırlandı.

Bültenin sunuş yazısını kaleme alan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin çok yönlü bileşenleri içeren bir sistemler bütünü olduğunu belirterek, "Bu bütünün en değerli varlığı olan öğrencilerimizin yetişmesinde, köklü geçmişimizden ve geleneklerimizden ilham alarak onları millî ve manevi değerler çerçevesinde donanımlı bireyler hâline getirmeyi ve maddi kalkınmanın zirvesine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin Türkiye Yüzyılı'nda Anadolu'dan dünyaya, insanlığın gelişimine katkı sağlayacak evrensel nitelikte fikirler üreteceğine ve geleceğe yön vereceğine olan inancımız tamdır. Tüm insanlığa yeni yollar sunacak öğrencilerimizin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri için daima yanlarında ve destekçisi olacağız." dedi.

Bültendeki sunuş yazısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Tekin şunları söyledi: Gücünü aziz milletimizden, tarihe sığmayan destanlarımızdan, kadim medeniyetimizin yazgısından, bilimden, inancımızdan ve değerlerimizden alan model; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedeflerimize ulaşmak için maarifin en güçlü argümanı olacaktır.

"İstiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirme vizyonu, kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda bize aydınlık bir istikameti işaret etmektedir." diyen Bakan Tekin, "Bu inançla hazırlanan 'Millî Eğitim Bakanlığı Yıllık Bülteni' Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerince Haziran 2023'ten itibaren son bir yıl içinde hayata geçirilen çalışmalardan bazılarını içermektedir. Başarıya dair her ne varsa eğitim paydaşlarımızın bu hususta rolü büyüktür. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza gayretleri ve emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı Yıllık Bülten'e ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.