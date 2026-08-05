Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CODA & COBA Çocuk Eğitim Merkezi, ikinci mezuniyet törenini, sahne alan çocukların beğenilen performanslarıyla düzenledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki minik öğrencilerin mezuniyet heyecanıyla süren programda yeni eğitim dönemi kayıtlarının da başladığı duyuruldu.

Çocukların hazırladığı dans ve ritim gösterileri büyük beğeni toplarken, kep atma töreni renkli ve duygu dolu görüntülere sahne oldu. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinçlerini aileleriyle birlikte yaşadı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Aktaş, Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, protokol üyeleri, aileler ve davetliler katıldı.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YÖNELİK DESTEK

İşitme engelli ebeveynlerin sağlıklı çocuklarına (CODA) ile görme engelli ebeveynlerin sağlıklı çocuklarına (COBA) hizmet veren merkezde, 2-6 yaş grubundaki çocukların sosyal, bilişsel, dil, iletişim ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor.

Uzman eğitim kadrosunun görev yaptığı merkezde oyun temelli eğitim modeli uygulanırken çocukların gelişim süreçleri düzenli olarak takip ediliyor. Eğitim programları ailelere sunulan rehberlik hizmetleriyle desteklenerek çocukların gelişimine bütüncül katkı sağlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren CODA & COBA Çocuk Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.