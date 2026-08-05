Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin yazılım, teknoloji ve dijital tasarım alanlarındaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Akademi Manisa'da eğitimler başladı.

MANİSA (İGFA) - Gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri amacıyla hayata geçirilen Akademi Manisa'da eğitimler başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde hizmet veren ve tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek olan eğitimlerde çocuklar ve gençler algoritma, yazılım ve oyun geliştirme alanlarında teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirme fırsatı buluyor.

Akademi Manisa'da sunulan hizmetlerle ilgili bilgi veren Yazılım Mühendisi Yunus Can Tarhan, 'Akademi Manisa 10-24 yaş arası gençler için eğitim veren yeni bir eğitim merkezi. Burada 3D yazıcı teknolojilerinden, robotik kodlamaya, oyun geliştirmeden akıllı üretim atölyelerine kadar bir sürü imkanımız mevcut. Hepsi gençlerimiz için ücretsiz. Buraya gelip eğitimlere kaydolduktan sonra diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Bir nevi dijital kütüphane gibi. Gelip burada ders de çalışabilirler, eğitmenlerimizden istedikleri konular dahilinde yardım da alabilirler' dedi.

Eğitimlere de değinen Tarhan, 'İlk eğitimimiz 2 boyutlu oyun geliştirme eğitimiydi. C# dili dediğimiz yazılım kodlama dili ile beraber gençlerimize oyun oynarken aynı zamanda oyunun nasıl yapıldığı, oyun sektöründe ilerlemelerin nasıl olduğu yönünde bilgiler vererek şimdiden geleceklerine ışık tutmaya çalışıyoruz. Diğer eğitimimiz ise Minecraft ile blok tabanlı kodlama. Daha küçük yaştaki gençlerimizin algoritma yapısını öğrenmeleri için ve bilgisayara ilk adımları için vermiş olduğumuz bir eğitim. Onun eğitimi de 1 ay kadar sürecek' ifadelerini kullandı.

Yazılım Mühendisi Ceylin Çaltepe ise algoritma eğitimlerine değinerek, 'Eğitimimizde Minecraft ile algoritmaya giriş eğitimi veriyoruz. Algoritma dediğimiz şey, aslında yazılımın kalbi olan olaylar dizisi olarak devam ediyor. Biz bunu Minecraft ile birlikte çocuklara daha eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyoruz' diye konuştu.