Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 10 bini aşkın öğrencinin yarışacağı "Uluslararası MEB Robot Yarışması" Kayseri'de başladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gönderdiği video mesajında, öğrencilere başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - 17. Uluslararası Millî Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması, Kayseri'nin ev sahipliğinde başladı. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen "17. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda, Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 10 bin 508 katılımcı, 3 bin 903 robot projesiyle yer aldı.

Her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmada, tanıtım filmi izlendi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılması nedeniyle yarışmanın açılış programına video mesaj gönderdi.