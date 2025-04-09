Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, 2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları belli oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzu 5 Şubat 2025'te yayımlanmıştı. Bu kapsamda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.

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Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran 2025; yöneticilerin ise 11 Temmuz 2025'ten itibaren yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: igf