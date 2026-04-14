İzmit Belediyesinin yürüttüğü 'Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitim Programı', anne adaylarına hem doğum öncesi hem de doğum sonrası bilinçli destek sunuyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, anne adaylarının gebelik sürecine daha bilinçli hazırlanmasını sağlamak amacıyla planlanan 'Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitim Programı' başladı. Fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sunmayı hedefleyen programa anne adayları yoğun ilgi gösteriyor.

Program kapsamında katılımcılara, doğuma daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmeleri için gerekli bilgiler aktarılırken, doğum sonrası döneme ilişkin farkındalık da kazandırılıyor. Eğitimler, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi bünyesindeki gebe eğitim sınıfında, Sosyal Destek ve Hizmetleri Müdürlüğü personeli hemşire Pınar Türkel tarafından veriliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen program, 10 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM 4 HAFTA SÜRECEK

Yoğun başvuru nedeniyle kontenjanların dolmasının ardından yeni gruplar oluşturularak daha fazla anne adayına ulaşılması hedefleniyor. Haftada bir gün ve pazartesi günleri düzenlenen eğitimler, 2 saatlik oturumlar halinde toplam 4 hafta sürüyor. Programın ilk dersi ise 13 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de başladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Eğitim programı için yeni dönem başvuruları alınmaya devam ediyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulurken, kontenjanlar aylık olarak sınırlı tutuluyor. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 numaralı telefondan (dahili: 4704 / 4714) yetkililere ulaşabilir.