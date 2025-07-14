İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla “Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi”ni hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - Yeni kurulan birimde görev alacak 85 İZSU personeli bir yıl boyunca zorlu bir eğitim sürecinden geçerek olası bir acil durumda profesyonel olarak sahada aktif rol alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, afet yönetim süreçlerini güçlendirmek amacıyla “Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi” oluşturdu. Bu adım, özellikle olası deprem, sel gibi doğal afetlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik stratejik bir hamle olarak öne çıktı. 85 İZSU personeli bir yıl boyunca farklı afet senaryoları kapsamında zorlu eğitim alarak olası bir afet durumunda profesyonelce acil durum ekiplerine destek sağlayacak.

AFETLERE HAZIRLIK KAPSAMINDA İZSU’DA YENİ DÖNEM

Afetlerde hizmet sürekliliğini sağlayacak profesyonel bir ekip kurduklarının altını önemle çizen İZSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Gülbin Akkiraz, “İZSU, afet yönetimi kapsamında da çalışmalarına yön verdi. 85 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. Ekip, yangın müdahalesinden arama kurtarmaya kadar birçok alanda yoğun eğitime tabi tutulacak. İlk olarak AFAD’a hafif seviyede arama kurtarma ekibi olarak akredite olmak üzere başvurumuzu yaptık. Bu kapsamda AFAD’a bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ilk eğitimimiz olan “Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimini” aldık. Akreditasyona yönelik eğitimlerimiz ilerleyen aylarda devam edecek. Ayrıca 18 kişilik bir gruba İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdan yangınlara müdahale kapsamında bir eğitim de aldırdık” dedi.

YOĞUN PROGRAM

Gülbin Akkiraz eğitimlerin sadece kısa vadeli bir süreç olmadığını belirterek, “Eğitimlerimiz yıl boyunca yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye bir deprem ülkesi. İzmir'de de maalesef can kayıplı bir deprem yaşadık. Her sene orman yangınlarıyla savaşıyoruz. İZSU olarak risk çalışmaları yaparak altyapımızı daha da güçlendirmek, afet ve acil durumlarda oluşabilecek karmaşanın önüne geçmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.