Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Tebessüm Parkı Spor Kompleksi'nde 6-16 yaş arasındaki çocukları basketbol, voleybol ve futbol kurslarıyla buluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların spora erişimini kolaylaştırmak ve ekran başında geçirdikleri zamanı azaltmak amacıyla ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor.

'Spor Vakti' sloganıyla kente kazandırılan Pursaklar Tebessüm Parkı Spor Kompleksi'nde basketbol, voleybol ve futbol kursları, 6-16 yaş arasındaki çocukları bir araya getiriyor. Çocukların spor eğitimi aldığı komplekste, öğrenciler ve velilerin yararlanabileceği kütüphane ve kafeterya da bulunuyor.

ÜÇ FARKLI BRANŞTA ÜCRETSİZ SPOR EĞİTİMİ

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personel Sorumlusu Ali Kemal Demir, çocukların spor yaparken sosyal hayata da katılmalarını amaçladıklarını belirterek, 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ekranlardan uzaklaşıp sosyal hayatla buluşabilmesi için şehrimizin dört bir yanında 'Spor Vakti' sloganıyla hizmet veren tesislerimize bir yenisini daha ekledik. Pursaklar Tebessüm Parkı içerisinde bulunan tesisimizde ücretsiz basketbol, voleybol ve futbol kursumuz mevcuttur. 6-16 yaş arası çocuklar ücretsiz faydalanabilmektedir' dedi.

Demir, ailelerin kurs başvurularını Tebessüm Parkı Spor Kompleksi'ne gelerek ücretsiz yapabileceğini söyledi.