Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin son iki ayda düzenlenen konserlerden sergilere, tiyatro gösterileri gibi 32 kültür sanat etkinliğine 30 bin kişi katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçeyi kültür ve sanatın önemli buluşma noktalarından biri haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçede son iki ayda düzenlenen 32 kültür sanat etkinliğine 30 bin kişi katıldı.

Konser, sergi, tiyatro ve söyleşi gibi etkinlikler, Yıldırımlılardan yoğun ilgi gördü. Her yaştan vatandaşın buluştuğu programlarla Yıldırım'ın sosyal ve kültürel hayatına canlılık kazandırıldı. Yıldırım Belediyesi'nin son 7 yılda düzenlediği bin 700 kültür sanat etkinliğine ise 1 milyon 200 bin kişi katıldı.

'ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanatın şehir hayatının önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, ilçede bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ı kültür ve sanatın adresi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son iki ayda gerçekleştirdiğimiz 32 kültür sanat etkinliğinde 30 bin hemşehrimizi ağırladık. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden söyleşilere kadar sanatın farklı alanlarını Yıldırımlılarla buluşturuyoruz. Amacımız, çocuklarımızdan gençlerimize, büyüklerimizden tüm hemşehrilerimize kadar herkesin kültür ve sanat etkinliklerine kolayca ulaşabildiği bir Yıldırım oluşturmak' dedi.