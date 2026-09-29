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Açıklamada, yaşanan olayın barınağın fırtınalara karşı daha korunaklı hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiği belirtilerek, ilave mendirek yapımına başlanması çağrısında bulunuldu.

Akçakoca Balıkçı Barınağı Su Ürünleri Kooperatifi yönetiminden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre fırtına nedeniyle 14 teknenin zarar gördüğü bildirildi.

Su alan ve hasar gören tekneler, balıkçıların çalışmalarıyla kıyıya çıkarılmaya çalışıldı.

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından sabah saatlerinde barınağa gelen balıkçılar, zarar gören teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün akşam etkisini artıran fırtına, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda büyük hasara yol açtı. Şiddetli dalgalar nedeniyle bazı tekneler battı, bazıları ise kıyıya sürüklendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına, Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki 14 tekneye zarar verdi.

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