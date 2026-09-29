Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark sorununa kalıcı çözümler getirecek, çevre dostu ve sosyal donatılarla zenginleştirilmiş modern bir yatırımı hayata geçiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark sorununa kalıcı çözümler getirecek, çevre dostu ve sosyal donatılarla zenginleştirilmiş modern bir yatırımı hayata geçiriyor.

Sırakapılar Mahallesi'nde yükselen Sırakapılar Katlı Otopark Projesi; geniş araç kapasitesi, elektrikli araç odaklı altyapısı ve bünyesindeki Kent Lokantası ile kentin yaşam kalitesini artırmaya hazırlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki ulaşım ve otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla hazırladığı Sırakapılar Katlı Otopark Projesi'nde çalışmalar hız kazandı.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun çalışma alanında incelemelerde bulunarak teknik ekipten detaylı bilgi aldığı proje, modern mimarisi ve çok yönlü sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor.



663 ARAÇ KAPASİTELİ MODERN TESİS



Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen tesis, kentin merkezinde stratejik bir noktada yer alıyor. Ana arterlere yakınlığı sayesinde bölgedeki otopark yoğunluğunu doğrudan hafifletecek olan proje; 3.175 m² taban alanı üzerinde yükselirken, toplamda 21.762 m² inşaat alanına sahip bulunuyor. Bodrum kat, zemin, 4 normal kat ve teras kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşan yapı, toplamda 663 araç kapasitesiyle hizmet verecek.



ENGELSİZ ERİŞİM İMKANLARI VE SOSYAL ALANLAR



Her katta sağlanan engelsiz erişim imkanları ve güvenli mimari tasarımıyla öne çıkan tesiste, aralarında zemin kattakiler dahil olmak üzere toplam 34 engelli araç kapasitesi bulunuyor. Ayrıca giriş rampaları ve asansörlerin konumu, tüm katlara kesintisiz ve güvenli bir erişim sağlayacak.



ÇEVRE DOSTU VE ELEKTRİKLİ ARAÇ ODAKLI ALTYAPI



Sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek vizyonuyla tasarlanan otopark, yeni nesil araçlara ev sahipliği yapıyor. Tamamı elektrikli araçlara tahsis edilen ve hızlı şarj istasyonlarıyla donatılan 88 araç kapasiteli zemin kat, Denizli'de çevre dostu ulaşımın desteklenmesinde öncü bir rol üstleniyor. Kent içi trafiği rahatlatacak olan projeyle, Denizli'nin yaşam kalitesi artırılıyor.



