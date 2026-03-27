Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Antalya'da verdiği konserle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. İzocam'ın bayi toplantısında sahneye çıkan Ergen, sahnedeki enerjisi ve güçlü performansıyla salonu adeta masmavi bir ışıkla doldurdu.

İSTRANBUL (İGFA) -15 Nisan'da başrollerini Perran Kutman ve Müjdat Gezen ile paylaşacağı 'Gırgıriye Müzikali' için haftalardır yoğun prova temposunda çalışan sanatçı, konser öncesi ve sonrası provalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni projesiyle ilgili konuşan Gülben Ergen, 'Dadı'dan sonra meslek hayatımın en güzel ve en değerli projelerinden biri' dediği Gırgıriye Müzikali için büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi.

Antalya'daki konserini tamamlayan Gülben Ergen, gece bitiminde vakit kaybetmeden yeniden provalara yetişmek üzere İstanbul'a döndü.