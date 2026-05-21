İSTANBUL (İGFA) - Avukat Sedef Selçuk, kamuoyunda BLOK3 ismiyle bilinen Hakan Aydın hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen adres araştırmasının müvekkile ait olmayan bir adreste yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, söz konusu adreste ele geçirildiği ifade edilen materyallerin Hakan Aydın ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Avukat Selçuk, arama yapılan adresin müvekkilinin resmi ikamet adresi olmadığını vurgulayarak, Hakan Aydın'ın ikamet bilgilerinin ilgili makamlara usulüne uygun şekilde bildirildiğini ifade etti.

Yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla gerekli hukuki başvuruların yapıldığını belirten Selçuk, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Söz konusu açıklamada ayrıca, soruşturma makamlarının maddi gerçeği kısa süre içinde ortaya çıkaracağına olan inancın tam olduğu ifade edildi.