Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uludağ'ın Eteğinde Konserler' serisinin konuğu bu kez son dönemlerin popüler ismi Can Ozan oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın kültür sanat yaşamına değer katmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sevilen yerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturan 'Uludağ'ın Eteğinde Konserler' serisi kapsamında önemli bir ismi daha ağırladı.

Modern tınıları alternatif rock ve akustik pop unsurlarıyla harmanlayan Can Ozan, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri yoğun ilgiyle takip eden vatandaşlar, sanatçının sevilen eserlerine eşlik etti.

Programın sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Can Ozan'ı Bursa'da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Gecede emeği olan herkese Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür eden Saldız, Can Ozan'a, günün anısına dikilen fidana ait sertifikanın da yer aldığı hediyeleri takdim etti.

Bursa'da sahne aldığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Can Ozan da konsere katılan tüm dinleyenlere ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.