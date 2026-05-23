Ömür Gedik'in DMC etiketiyle yayınlanan yeni single'ı 'Hiç Akıllanası Yok', yayınlandığı ikinci haftada radyo ve televizyon listelerinde ilk 10'a girerek büyük başarı yakaladı. Ancak dikkat çeken yalnızca şarkının başarısı değil: Ömür Gedik, klibiyle de Türkiye'de bir ilke imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Japonya'dan dünyaya yayılan kedilerle hikâye anlatımı akımının Türkiye'deki temsilcisi olan Ömür Gedik, 'Hiç Akıllanası Yok' için çizgi film animasyon tarzında özel bir klip hazırladı.

Yapay zeka ile üretilen kliplerin çoğaldığı dönemde farklı bir yol seçen sanatçı, 'Yapay zeka klip furyasına karşı daha sanatsal ve özgün bir iş yapmak istedim' dedi.

Her klibinde hayvanlara yer vermesiyle bilinen Ömür Gedik, bu kez geleneğini bir üst seviyeye taşıyarak klibin başrolünü tamamen kedilere verdi. Renkli görsel dünyası ve duygusal hikaye diliyle dikkat çeken çalışma, kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı oldu.