BLOK3, 28 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konseri 'La Catedral' ile müzik dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor. Binlerce hayranın gün saydığı geceye ilgi çığ gibi büyürken, konsere 1 ay kala biletlerin yüzde 90'ı tükendi.

İSTANBUL (İGFA) - Kısa sürede kapalı gişeye yaklaşan dev organizasyon için hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. BLOK3, kariyerinin en iddialı sahne performanslarından birine imza atacağı gecede hayranlarına sadece bir konser değil, adeta görsel ve işitsel bir şölen yaşatacak.

Sahnede 120 kişilik dev senfoni orkestrası, özel dans ekipleri ve geceye özel hazırlanan görsel şovlar yer alacak.

Rap müziği senfonik dokunuşlarla buluşturacak 'La Catedral', şimdiden yılın en çok konuşulacak konserleri arasında gösteriliyor.

Bu tarihi gecenin bir parçası olmak isteyen müzikseverler için son biletler Bubilet ve Passo'da satışta.