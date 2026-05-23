Türkiye'nin 12 şehrinde 22 mekanıyla müzikseverleri ağırlayan Jolly Joker, Kurban Bayramı haftasında dopdolu bir programla sahnelerini açıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bayram tatili boyunca Jolly Joker sahnelerinde yıldızlar geçidi yaşanacak. Murat Dalkılıç, Gökhan Türkmen, Ceren Sagu, Mami Keskin ve Hayrettin gibi isimlerin yanı sıra 80'ler, 90'lar ve 2000'ler temalı özel parti geceleri de müzikseverlerle buluşacak.

Jolly Joker, bayram tatili boyunca güçlü sahne performansları ve özel konsept geceleriyle misafirlerine unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

28 Mayıs Perşembe

JJ Vadistanbul: Gökhan Türkmen

JJ Mersin: Hayrettin ile Kaos Night

29 Mayıs Cuma

JJ Arena: Murat Dalkılıç

JJ Vadistanbul: Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

JJ Kartal İSTMarina: Ceren Sagu

JJ Mersin: Gökhan Türkmen

30 Mayıs Cumartesi

JJ Atakent Tema: Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti

JJ Vadistanbul: Ceren Sagu

JJ Kıyı İstanbul: Mixtape 80'ler 90'lar Türkçe Pop Parti

JJ Kartal İSTMarina: DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Pop Gecesi

JJ Mersin: Mami Keskin

JJ Gaziantep: Gökhan Türkmen