BURSA (İGFA) - Artem Babulin, Kaan Anafarta, Doğukan Kartal, Anıl Kartal'ın kurduğu Fogashuga adlı müzik grubu; lo-fi estetiği, analog gürültü kullanımı ve yoğun atmosferik yapısıyla yalnızca bir müzik projesi değil, aynı zamanda duygusal bir deneyim sunuyor.

Grubun Vokalisti Artem; müzikte analog synth dokuları, kırılgan vokal geçişleri ve bilinçli biçimde kullandıkları 'gürültü' katmanlarıyla öne çıktıklarını söyledi. Artem, 'Fogashuga, dinleyiciyi steril prodüksiyon anlayışından uzaklaştırarak daha organik ve gerçek bir ses alanına taşıyor. Elektronik müzikte analog yaklaşımın ruhsal ve fiziksel etkilerine dair küresel tartışmaların yeniden yükseldiği bir dönemde, ortaya koyduğumuz anlayış bu alanda Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.' diye konuştu.

'KİŞİSEL EVREN' VURGUSU

Artem, projenin en dikkat çekici yönlerinden birinin müziği yalnızca 'dinlenen' değil, 'hissedilen' bir yapı olarak kurgulaması olduğunu belirterek 'Katmanlı ses tasarımları, kırık ritimler ve atmosferik geçişler; dinleyiciyi bazen melankolik bir iç yolculuğa, bazen de distopik bir şehir manzarasının içine sürüklüyor. Bu yaklaşım, son yıllarda alternatif elektronik ve synth tabanlı üretimlerde yükselen 'kişisel evren oluşturma' anlayışıyla da paralellik gösteriyor. 'Space rock' ile 'dark pop' arasında kendine özgü bir hat çizen bu yaklaşım, aslında tek bir türe sıkışmıyor. Kalabalık ses kayıtlarından vokal katmanlarına kadar uzanan üretim süreci, parçaların her birinde farklı bir yoğunluk oluşturuyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye bağımsız müzik sahnesinin dönüşüm geçirdiği bu dönemde Fogashuga, yalnızca şarkılar üreten bir isim değil; kendi estetik dilini, duygusal kodlarını ve ses mimarisini oluşturan yeni nesil bir kimlik olarak konumlanıyor. Farklı kültürlerden gelen etnik enstrümanlar ve müzikal dokular da önemli bir rol oynuyor; Arap, Hint ve Asya motifleri, enerjik rock davulları, yoğun beat'ler ve belirli bir türe ait olmayan solo gitarlarla birleşiyor.