Gazze’deki insanlık dışı İsrail ablukasını delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, ancak işgalci İsrail’in saldırısına uğrayan Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye tarafından gönderilen 3 özel uçakla İstanbul’a geldi. Binlerce kişinin katıldığı karşılamada, Filistin’e destek mesajları verildi, işgalci İsrail’in barbarlığına tepki gösterildi.

“Uluslararası sularda müdahale ettiler”

Karşılama programında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 500'e yakın aktivistle Sumud Filosu'na katıldıklarını belirterek, filonun misyonunun önemini vurguladı. Arslan, "Bu katil sürülerinin yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Her türlü zulmü yaptılar. Bunların karşısına daha fazla dikileceğiz. Uluslararası sularda bize müdahale ettiler. Uluslararası toplum, uluslararası hukuk hesap sormalı" ifadelerini kullandı.

“Tekrardan yola çıkacağız”

Hukuk Profesörü Aktivist Frank Romano, yaşadıkları kötü muameleyi aktarırken, "Alıkonulduk, kötü muamele gördük, hakaretler gördük. Her ne olursa olsun, Özgürlük Filosuyla beraber Küresel Sumud Filosuyla beraber tekrardan yola çıkacağız" dedi. Türkiye'ye Filistin için verdiği mücadeleden dolayı teşekkür eden Romano, "Filistin sizleri seviyor. Biz sizleri seviyoruz" dedi.

“Gazze’deki soykırım devam ediyor”

İşgalci İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecid Bağçivan ise, “Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘Üzülmeyin, endişelenmeyin, eğer inananlardansanız kazanan sizler olacaksınız.’ Bizler inşallah kazananlardan olacağız. Gazze’de yıllardır devam eden soykırımın ve ablukanın kırılması için yola çıktık. Birçok arkadaşım benimle birlikte yaralandı. Vücudunun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. Buradaki tüm aktivistler İsrail’in zulmüne maruz kaldı. Gazze’deki soykırım aynı şekilde devam ediyor. Bizler bunu bir kere daha göstermek için yola çıktık” diye konuştu.

“Yaşadıklarımız, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarının yanında hiçbir şey”

Aktivist Ferhat Çalışye, İsrail'in ciddi işkencelerine maruz kaldıklarını belirterek, "Bizim 3-4 günde yaşadıklarımızın bir önemi yok. Gazzeli kardeşlerimizin hayatlarını düşündüğümüzde, anlamak için bazı şeyleri yaşamak gerekiyor, biz bunu yaşadık" dedi.

Aktivist Emrullah Demir de bizim yaşadıklarımız Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarının yanında gerçekten hiçbir şey. Biz ancak onların yaşadıklarının yanında fragman denilebilecek bir şeyi müşahade ettik.” şeklinde konuştu.

“Filistin acı çekerken dünya seyirci kalıyor”

Fatma Zengin, filoya Akdeniz'in ortasında müdahale edildiğini ve dünyanın buna seyirci kaldığını belirterek, "Filistin bu kadar acı çekerken, dünya seyirci kalıyor" dedi.

Aktivist Ömer Aslan ise "Çok ağladım. Ama işkence gördüğüm için değil. Bu insani yardımı Gazze'de bekleyen çocuklara ulaştıramadığımız için. Biz vicdan taşıyorduk, biz insani yardım taşıyorduk. İsrail, Akdeniz'de, uluslararası sularda bize müdahale ederken, dünya neden sesini çıkarmıyor? Dünya ne zaman sesini çıkaracak?" diye konuştu.

“Biz o sınırlara gelmeye devam edeceğiz”

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de, “Tüm dünya İsrail terörüyle, İsrail korsanlığıyla karşı karşıya kaldı. Bugünden itibaren daha çok gemiyle yola çıkmak için hazırlıklara başladığımızı ilan ediyorum. Şu anda Libya’da bekleyen bir kara konvoyumuz bulunuyor. Filodan dolayı kara konvoyu görünmez oldu. Orada 300’e yakın arkadaşımız bulunuyor. Buradan Hafter’e ve Sisi rejimine çağrı yapıyoruz: ‘Gazze’ye giden bu insani yardımların, bu ambulansların önünde engel olmayın. Açın yolları, insani yardım gönüllüleri, doktorlar Gazze’ye ulaşsın. Libya sınırında Mısır’a yakın bir noktada tam 8 ambulans ve 300 insani yardım gönüllüsü Hafter güçlerince durduruldu. Biz o sınırlara gelmeye devam edeceğiz” dedi.