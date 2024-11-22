MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Köprübaşı MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Altyapı ihtiyacı olan bölgelerde yerinde inceleme yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Köprübaşı ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından altyapı ihtiyacı olan noktalarda yerinde inceleme gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar’a, daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti.

ÖZGÜR AVŞAR, “ALTYAPI İHTİYACI OLAN BÖLGELERDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Borlu Mahallesi, Namık Kemal Evren Sokak, Gündoğdu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Huzur Sokakta kanalizasyon hattı ihtiyacı olan bölgelerde yerinde inceleme gerçekleştirdi. Altyapının yurttaşlar için büyük öneme sahip olduğunu belirten Avşar, “17 ilçesi, 1089 mahallesi ile Manisa gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir şehir. Bu doğrultuda nüfus da sürekli artıyor. Bu da altyapı ihtiyacı demek. Belli bölgelerde eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlamış ve yenilenmemiş altyapı ağının değişmesi gerekiyor. Köprübaşı ilçemizde de özellikle kanalizasyon hattı yapılması gereken noktalarda yetkili personelimiz ile inceleme yaptık. Borlu Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan bölgeyi yerinde gördük. Mahallenin altyapısının yenilenmesi için proje hazır. İncelemelerimizde yurttaşlarımızın görüşlerini aldık. MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçemizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak adına gerekli tüm çalışmaları yapıyor. İnşallah sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.