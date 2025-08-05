Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nun yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Bir Dilim Masal: Küllüoba” atölyesi, 6-8 yaş arası çocukları, Anadolu’nun kadim kültürüne uzanan yaratıcı ve eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu tarafından düzenlenen “Bir Dilim Masal: Küllüoba” adlı jeux dramatiques (dışavurumcu oyun) atölyesi gerçekleştirildi. Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen atölyede, 6-8 yaş arası çocuklar, Anadolu’nun kadim toprakları Küllüoba’ya uzanan bir yolculuk gerçekleştirdi. Çocuklar, 5 bin yıl öncesine uzanan bu yolculukta sadece Küllüoba ekmeğinin izini değil, Anadolu kültürünün, mitolojisinin ve ritüellerinin derin izlerini de sürdü.

Atölye yaratıcı hareketler, imaj oluşturma ve ıraksak düşünme becerilerinin ön planda olduğu tasarım odaklı bir süreçle gerçekleştirildi. Çocuklar ritim, dans ve törensel uygulamalarla kendi ekmek hikâyelerini oluştururken, Kibele’nin fısıltılarıyla başlayan bu yolculuk, masalsı bir deneyime dönüştü. Oyunun içinde oyunlar oynandı, bedenlerle iletişim kuruldu, ritim tutuldu ve eller unla bulandı; çocuklar sembolik ilk ekmeklerini şekillendiren bir ritüel gerçekleştirdi.

Atölye ile kültürel miras, mitolojik anlatılar ve sanat bir araya getirilerek çocuklarda çok katmanlı ve derin bir öğrenme alanı oluşturuldu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4. maddesi olan “Nitelikli Eğitim” ve 11. maddesi olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” hedeflerine hizmet eden atölye, yaratıcılığı, imaj oluşturmayı ve ıraksak düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra kuşaklar arası kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, çocuklarla kültürel değerleri ve sanatı buluşturan kazanım odaklı atölyelerine yaz boyunca devam edecek.