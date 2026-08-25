Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ulaşım ve park yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla Perşembe Pazarı alanında kapsamlı bir yenileme çalışmasını tamamlayarak 500 araç kapasiteli otoparkı hizmete açtı.

MANİSA (İGFA) - Çatı yenileme ve 15 bin metrekarelik sıcak asfalt serim çalışmalarının ardından alanda incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek projenin ayrıntılarını paylaştı.

Saha incelemesi sırasında esnafa ve vatandaşlara ücretsiz otopark uygulamasının detaylarını anlatan Başkan Besim Dutlulu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Perşembe Pazarı'nda hem çatı yenilemeyi tamamladık hem asfalt çalışmalarını tamamladık. Ve bundan sonra haftanın 4 günü boyunca burası 2 saate kadar ücretsiz otopark olarak kullanılacak. Maksat buradaki kaos bitsin, onun için yapıyoruz. Amacımız bunu düzeltmek. Burada insanlarımız ücretsiz bir şekilde arabalarını kullansınlar. Hem de burası rahatlasın, esnafımız daha rahat para kazansın, insanlar çok daha rahat iş yapsınlar. Tüm vatandaşlarımızı, pazarın olmadığı günler Büyükşehir Belediyemizin 2 saat boyunca ücretsiz otoparkını kullanmaya davet ediyorum. Daha güzel, daha modern, daha çağdaş bir Manisa için çalışmalarımız devam edecek.'