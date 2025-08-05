Kocaeli Gebze Muhtarlar Birliği’nin yeni başkanı Davut Kabaca ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Ziyarette mahallelerde yürütülen hizmetler, belediye-muhtar iş birliği ve yeni döneme dair hedefler ele alındı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan sahada takip eden muhtarların, yerel yönetim sürecinin önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükgöz, “Muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de inşallah yine el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle mahallelerimizin her bir köşesine hizmet götürmeye, vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam edeceğiz. Yeni seçilen Muhtarlar Birliği Başkanımız Sayın Davut Kabaca’ya ve yönetimine görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON VURGUSU

Ziyaret süresince mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, muhtarlarla belediye arasında sürdürülen koordinasyonun artırılması ve hizmet süreçlerinin daha da verimli hale getirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Başkan Büyükgöz, mahalle muhtarlarının sahadaki gözlemlerinin ve geri bildirimlerinin, hizmetlerin doğru ve zamanında planlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEĞİ

Ziyaretin sonunda Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze Muhtarlar Birliği Başkanı Davut Kabaca ve yeni yönetime başarılar dileyerek, “İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Bizler, vatandaşlarımızın duasını almak için bu görevlerdeyiz. Bu anlayışla, mahallelerimizde hizmet çıtasını daha da yukarıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.