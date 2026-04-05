Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. İbrahim Yumaklı, 1-31 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirildiğini, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 164,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayına ilişkin gıda denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 164,9 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 17 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin kararlılık mesajı vererek, vatandaşların sofrasına ulaşan her ürünün güvenilirliğinin 'kırmızı çizgileri' olduğunu vurguladı.

Kurallara uygun hareket eden işletmelerin korunacağını belirten Yumaklı, mevzuata aykırı hareket edenlere karşı ise hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.