Adalet Bakanlığı, avukatlarla hükümlü ve tutukluların çevrim içi görüşmesini sağlayan e-Avukat uygulamasını devreye aldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında 'e-Avukat' uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Yeni uygulama ile avukatlar, hükümlü ve tutuklularla çevrim içi görüşme gerçekleştirebilecek.

Buna göre, haftada iki kez olmak üzere toplamda 30 dakika görüşme yapılabilecek ve sistem hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında kullanılabilecek.

Bakanlık açıklamasında, uygulamanın savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, bu adımın yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması açısından önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.

