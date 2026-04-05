Yetkililer, operasyonun deniz trafiği ve çevre güvenliği açısından sorunsuz şekilde tamamlandığını kaydetti.

Açıklamada, KURTARMA-15 ve KURTARMA-16 römorkörlerinin müdahalesiyle yedeklenerek çekilen tankerin, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildiği ifade edildi.

Operasyonun, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, kılavuz kaptanın yanı sıra KURTARMA-20 römorkörü ve KEGM-6 botunun tankere refakat ettiği aktarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 274 metre boyundaki tankerin kontrol altına alınarak güvenli bölgeye sevk edildiği bildirildi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yapan ELBUS isimli tanker için ekipler hızla harekete geçti.

