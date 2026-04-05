ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yapan ELBUS isimli tanker için ekipler hızla harekete geçti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 274 metre boyundaki tankerin kontrol altına alınarak güvenli bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Operasyonun, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, kılavuz kaptanın yanı sıra KURTARMA-20 römorkörü ve KEGM-6 botunun tankere refakat ettiği aktarıldı.
Açıklamada, KURTARMA-15 ve KURTARMA-16 römorkörlerinin müdahalesiyle yedeklenerek çekilen tankerin, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildiği ifade edildi.
Yetkililer, operasyonun deniz trafiği ve çevre güvenliği açısından sorunsuz şekilde tamamlandığını kaydetti.