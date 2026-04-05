Konya Valiliği, Ereğli'de rutin asayiş uygulaması sırasında kaçan bir şüpheliye yönelik operasyonda havaya uyarı ateşi açıldığını, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
KONYA (İGFA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci yurdu çevresinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulaması sırasında hareketli anlar yaşandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Valiliği, polis ekiplerini fark ederek kaçan bir şahıs üzerine yakalama çalışması başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, şüphelinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine ekipler tarafından havaya bir el uyarı ateşi açıldığı belirtildi.
Yapılan takip sonucunda yakalanan şahsın erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci olduğu tespit edildi.
Olay sırasında yurtta bulunan öğrenciler arasında kısa süreli panik yaşandığı ifade edilirken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.
Valilik, olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.