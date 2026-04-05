Valilik, olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Yapılan takip sonucunda yakalanan şahsın erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci olduğu tespit edildi.

Açıklamada, şüphelinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine ekipler tarafından havaya bir el uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Valiliği, polis ekiplerini fark ederek kaçan bir şahıs üzerine yakalama çalışması başlatıldığını bildirdi.

Konya Valiliği, Ereğli'de rutin asayiş uygulaması sırasında kaçan bir şüpheliye yönelik operasyonda havaya uyarı ateşi açıldığını, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

