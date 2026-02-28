Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekipleri sabahın ilk saatlerinde çalışma başlattı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçülürken, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde bu rakam yer yer 20 santimetreye kadar çıktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kulp Belediyesi ekipleri koordineli şekilde harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kırsal mahalle yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları yürütülüyor.

Yedi ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar, ilçedeki tüm mahalle yollarını kapsayacak şekilde planlandı. Ekipler, özellikle hasta, yaşlı ve acil durumu bulunan yurttaşların ulaşımında aksama yaşanmaması için öncelikli güzergâhlarda yoğun mesai harcıyor.