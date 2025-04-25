Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Mart 2025 sonuçlarına göre, Bileşik Endeks bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 83 puana geriledi.

İSTANBUL (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlananİnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin2025 Mart ayı sonuçları açıklandı.

Raporda, Bileşik Endeks’in mart ayında, yurtiçindeki finansal şoklardan ve yurtdışındaki tarife belirsizliğinden olumsuz etkilenerek gerilediği belirtildi. Yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan finansal şokların, faaliyetler ile güven ve beklentileri sınırladığına da dikkat çekildi. Buna rağmen mart ayında faaliyetlerde toparlanma çabası görüldüğü ifade edildi. Finansal şoklar sonrası alınan ilave sıkılaşma önlemlerinin iç pazardaki toparlanma beklentilerini ötelediğine de vurgu yapıldı.

Yurtdışı tarafında ise mart ayının, ABD’nin uygulayacağı tarife oranlarına ilişkin beklentilerle geçtiği kaydedildi. ABD tarife oranlarını 2 Nisan tarihinde açıklamıştı. Bu nedenle mart ayı boyunca ihracat pazarlarında yaşanan tarife belirsizliği, Bileşik Endeksi de ihracat yönü ile olumsuz etkiledi.

BİLEŞİK ENDEKS 1,3 PUAN DÜŞTÜ

Rapora göre, Bileşik Endeks 2025 yılının ilk çeyreğinde düşüş gösterdi. Mart ayındaki geleneksel toparlanma ise finansal şoklara ve ihracat pazarlarındaki tarife belirsizliğine takıldı. Bu koşullara rağmen iç pazarda toparlanma çabası yaşandığına rapor yer verildi. Öte yandan, ihracat pazarlarında ticarette korumacılık belirsizliğinin olumsuz etki yarattığına değinildi. 2025 yılı mart ayında Faaliyet Endeksi sınırlı ölçüde artarken, Güven ve Beklenti Endeksleri ise belirgin şekilde gerileme gösterdi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi,Mart 2025’tebir önceki aya göre 1,3 puan azalma kaydederek 83 puana geriledi.Bileşik Endeks,2024 yılımart ayını ise 96,7 puan ile tamamlamıştı.Raporda,Bileşik Endeks için yılın zorlu geçeceği görüşüne yer verildi.Bileşik Endeks’inyılın ikinci çeyreğindefinansal şokların etkileri, ilave sıkılaşma önlemleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekilleneceğine raporda dikkat çekilirken, endeksin durağan kalacağı da belirtildi.

FAALİYET ENDEKSİ 0,2 PUAN YÜKSELDİ

Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora göre,2025 yılının ilk iki ayında gerileme gösteren Faaliyet Endeksi,martayındasınırlı artış gösterdi.2025’in üçüncü ayında, yurtiçindeki finansal şoklar ve uzatılan tatil nedeniyle çalışma gün sayısındaki azalma faaliyetlerde etkili oldu.İhracat pazarlarındaki tarife belirsizliklerininise ana etki unsuru olduğunun altı çizildi. Ayrıca, küresel pazarlarda belirsizlik ve durgunluğun sürdüğüne deyer verildi.

Raporda paylaşılan verilere göre, 2025 yılı mart ayında Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 0,2 puan arttı ve 124,7 puanayükseldi. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, 2024 yılımart ayı seviyesinin iseoldukça altında kaldı.

Raporda, 2025Mart ayında yurt içi satışlarınbir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttığına yer verilirken, finansal şokların iç talebi olumsuz etkilediği belirtildi. İhracatın mart ayında değişim göstermediği ve pazarlarda durgunluğun sürdüğü de vurgulandı. Ayrıca, küresel ticarette korumacılık endişelerinin de belirsizliği artırdığı ifade edildi. Mart 2025’te, üretiminbelirgin şekilde yükseldiği ve ciroların da artış gösterdiği paylaşıldı.

İnşaat malzemesi sanayisinde faaliyetlerin, sıkılaşma politikaları, mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler tarafından belirlendiği raporda ifade edildi.Ayrıca, iç pazarda finansal şoklar sonrası alınan ilave sıkılaşma önlemlerinin talebi sınırlayacağına vurgu yapıldı. İhracat pazarlarında beklenen toparlanmanın ötelendiği belirtilirken, TL’deki değer kaybının bu kez ihracatı destekleyeceğinin altı çizildi. Faaliyet Endeksi’nin yılın ikinci çeyreğinde dezayıfkalacağına dair öngörüde bulunuldu.

Güven Endeksi 2,2 puan azaldı

Raporda,2025yılı mart ayında Güven Endeksi’nin belirgin şekilde gerilediği belirtildi.Mart ayında yaşanan finansal şokların güveni önemli ölçüde olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı. Yurtiçi ve yurtdışından ekonomik programa olan güvenin azaldığına da dikkat çekildi. Faaliyetlerdeki sınırlı toparlanmaya rağmen güvenin zayıfladığına yer verilirken, ihracat pazarlarında da korumacılık girişimlerinin yarattığı belirsizliklerin güveni olumsuz etkilediği ifade edildi. İç ve dış pazarda artan belirsizliklerin güven endeksini sınırladığı da raporda kaydedildi.

Bu gelişmelere bağlı olarak,2025Martayındagüven seviyesi bir önceki aya göre 2,2 puan düşerek57,7 puanseviyesine indi. Güven Endeksi 2024 yılı mart ayını ise 72,2 puan ile kapatmıştı.

Rapora göre, Mart 2025’teTürkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi deönemli ölçüde düşüş gösterdi.İnşaat sektörüve inşaat malzemesi sanayisinde de güven seviyesininbelirgin şekilde gerileme gösterdiğinin altı çizildi.Ayrıca, yurt içi pazarlarda güveninazaldığına, ihracat pazarlarına olan güveninise sınırlı ölçüde düştüğüne yer verildi.

Raporda paylaşılan görüşlere göre, martayında yaşanan finansal şokların nedeni olan siyasi gelişmeler, bundan sonra Güven Endeksi’ni belirleyecek en önemli unsurlardan biri haline geldi. Finansal şoklar ile alınmak zorunda kalınan ilave sıkılaşma tedbirlerinin de güven üzerinde olumsuz etki yaratacağı ifade edildi. Ticarette korumacılık belirsizliğinin de önemli unsurlardan olduğuna dikkat çekilirken, ihracat pazarlarındaki toparlanma belirsizliğinin ise güveni sınırlandırdığı bildirildi.

BEKLENTİ ENDEKSİ 68,5 PUANA İNDİ

Rapora göre,Beklenti Endeksi, 2025 yılının mart ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi.Böylece, Beklenti Endeksi yılın ilk çeyreğinde düşüş kaydetti. Mart 2025’te yaşanan finansal şokların beklentileri olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı. Küresel ticarette korumacılık endişelerinin de beklentileri olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi. Ek olarak, üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise mart ayında farklı eğilimler gösterdi.

Yaşanan süreçlerin etkisiyle, Beklenti Endeksi2025 Mart ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 68,5 puana indi.2024 yılı mart ayında ise Beklenti Endeksi 82,1 puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin,2025 yılı mart ayında belirgin ölçüde düştüğüneyer verilen raporda, finansal şoklar ve şoklara neden siyasi gelişmelerin beklentileri etkilediği ifade edildi.Ayrıca, finansal şoklar karşısında alınan ilave sıkılaşma önlemlerinin de beklentileri zayıflattığına dikkat çekildi.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişleri ve ihracat siparişlerinde mart ayında değişim görülmedi. Öte yandan, önümüzdeki üç aya yönelik üretim beklentisinin arttığına, yatırım ve istihdam beklentilerinin ise sınırlı ölçüdedüştüğüneyer verildi.

Raporda yer alan değerlendirmeler kapsamında, 2025’in ikinci çeyrek dönemindebeklentileri şekillendirecek ana unsurun finansal şoklar sonrası siyasi ve ekonomik gelişmeler olacağı ifade edildi. Faiz indirimlerinin önemli ölçüde ötelendiği kaydedilirken, ihracat pazarlarındaki toparlanmanın ise bir diğer önemli beklenti olduğu vurgulandı. Öte yandan, yeni ABD yönetimin uygulamaya başladığı ithalat vergilerinin belirsizliği artırarak beklentileriolumsuz etkilediği belirtildi.