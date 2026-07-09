Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'da Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi tanıtım töreninin ardından ilçede ziyaretler gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'da Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi'nin tanıtım töreninden sonra ilçede ziyaretler gerçekleştirdi. Büyükakın büyük bir ilgiyle karşılanırken; sokakta, pazarda sımsıcak görüntüler ortaya çıktı.

PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ilk durağı, Kerpe yolu üzerindeki yöresel ürünler pazarı oldu. Yerel üreticilerin hal ve hatırını soran Başkan Büyükakın, kendisine iletilen talepleri dinledi, pazardaki eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Başkan Büyükakın ayrıca tarımsal faaliyetlere yönelik destekleri anlattı, 'Siz değerli üreticilerimizin kazancını artırmak ve üretim yapmasını sağlamak için birçok proje hayata geçirdik.

Yeni projelerle sizleri desteklemeye devam edeceğiz' dedi. Yerel üreticiler ise verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Pazar alışverişini de buradan yapan Başkan Büyükakın, bereketli ve hayırlı kazançlar dileyerek pazardan ayrıldı.

KIZILCAPINAR'DA DUALARLA KARŞILANDI

Başkan Büyükakın yöresel ürünler pazarından sonra, Büyükşehir ekiplerinin doğalgaz altyapı çalışmalarını tamamladığı Kızılcapınar Mahallesi'nde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Köy halkının içten misafirperverlik ve hayır duaları ile karşıladığı Başkan Büyükakın, 'Kızılcapınar Mahallemize doğalgaz hayırlı, uğurlu olsun. Kandıra'mızdaki 91 kırsal mahalleden 36'sının doğalgaz altyapısını geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu yıl 27 mahalleye daha doğalgaz gelecek. Hedefimiz, en kısa sürede diğer 28 mahalleye de doğalgaz götürmek. Kocaeli'mizin her sokağına, her hanesine aynı gayretle hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.